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Влашич не исключил ухода из ЦСКА в зимнее трансферное окно
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не исключил ухода из московского клуба в зимнее трансферное окно.В источнике
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Подробнее о событии
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Влашич: трансфер - это всегда вариант, я ожидаю этого в ближайшем будущем

Футбол России 01:31
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Влашич намекнул на уход из ЦСКА?

Спорт-Экспресс вчера в 18:53
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Никола Влашич: иногда удивляюсь, читая название клуба, в который мне следует перейти

Чемпионат вчера в 15:12
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