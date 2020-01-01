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Влашич рассказал об особенных отношениях с болельщиками ЦСКА
Нева Спорт
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, как к нему относятся болельщики московского клуба.В источнике
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Влашич рассказал об особенных отношениях с болельщиками ЦСКА

Матч ТВ 07:59
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Влашич рассказал об особенных отношениях с болельщиками ЦСКА

Sportbox.RU 07:59
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Влашич – о фанатах ЦСКА: «Они любят меня. Никогда не видел такого отношения от болельщиков»

Бомбардир.ру 07:58
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