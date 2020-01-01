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MetaratingsMetaratings
Влашич выразил готовность уйти из ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
Летом прошлого года ЦСКА выкупил права на полузащитника у «Эвертона» за 16 млн евро. Влашич в 49 матчах за "армейцев" во всех турнирах забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.В источнике
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Влашич: я готов сделать следующий шаг в своей карьере

Футбол России 07:08
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Влашич: «Сейчас я готов играть в любой лиге мира»

Евро-футбол.ру 06:51
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Влашич выразил готовность уйти из ЦСКА

Metaratings 05:47
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