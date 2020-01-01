Влашич выразил готовность уйти из ЦСКА

Летом прошлого года ЦСКА выкупил права на полузащитника у «Эвертона» за 16 млн евро. Влашич в 49 матчах за "армейцев" во всех турнирах забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.