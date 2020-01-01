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BobsoccerBobsoccer
Влашич высказал мнение о проблемах ЦСКА
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Футбол России
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением с хорватским изданиеь Sportske Novosti о том, почему у ЦСКА есть проблемы игре.В источнике
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Влашич: уход Бекао сильно помешал нашей игре

Футбол России 08:45
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Влашич высказал мнение о проблемах ЦСКА

Bobsoccer 06:38
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