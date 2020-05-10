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BobsoccerBobsoccer
Влашич высказал мнение о проблемах ЦСКА
Bobsoccer
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  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением с хорватским изданиеь Sportske Novosti о том, почему у ЦСКА есть проблемы игре.В источнике
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Влашич: «Из-за карантина у игроков ЦСКА возникнут проблемы с физикой к возобновлению сезона»

Sport24.ru 17:51 
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Влашич: «У игроков ЦСКА будут проблемы с физикой из-за самоизоляции»

Soccer.ru 17:36 
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Влашич: когда вернётся РПЛ, из-за самоизоляции у игроков ЦСКА будут проблемы с физикой

Чемпионат 17:15
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