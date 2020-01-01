Влашич забил 1-й гол в сезоне. Он пропустил два тура из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1, первый тайм). Это первый гол Влашича в первом же матче сезона, в котором он принял участие.