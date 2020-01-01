НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
Влашич забил 1-й гол в сезоне. Он пропустил два тура из-за травмы
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Гол.ру
  • Нева Спорт
  • Metaratings
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1, первый тайм). Это первый гол Влашича в первом же матче сезона, в котором он принял участие.В источнике
Подробнее о событии
alt

Влашич отметил суперголом первый матч в сезоне. В важных играх он – король 👑

Гол.ру 14:19 
alt

Влашич сравнял счёт в матче с «Зенитом» невероятным ударом из-за штрафной

Metaratings 13:59
alt

«Зенит» — ЦСКА: Влашич сравнял счёт

Чемпионат 13:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости