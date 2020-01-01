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Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира
Soccernews.ru
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  • Футбол России
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира. При этом он сомневается, что его трансфер возможен в ближайшее время.В источнике
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Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира

Спорт-Экспресс 02:37
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Влашич: смогу играть в любой лиге мира

Чемпионат 02:31
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Никола Влашич: «Теперь я готов играть в любой лиге мира, но реально ли говорить о трансфере сейчас?»

Матч ТВ 01:30
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