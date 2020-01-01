НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Влашич заявил, что останется в ЦСКА
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sportliga.com
  • Metaratings
  • FootballHD
  • ODDS.ru
  • Общественная служба новостей
  • BetOn
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • LiveResult.Ru
  • Pravda.Ru
  • Комсомольская правда
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что никуда не собирается уходить из армейского футбольного клуба.В источнике
10
Подробнее о событии
alt

Влашич рассказал, продолжит ли играть за ЦСКА

Sport.ru 12:44
alt

Влашич решил остаться в ЦСКА

Советский спорт 12:30
alt

Влашич остается в ЦСКА: «Могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу»

Sports.ru 12:15
реклама
Главное
Новости