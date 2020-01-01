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Правительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 мая
Pravda.Ru
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Как передаёт источник, власти страны разрешили немецким клубам возобновить сезон. Ожидается, что Бундеслига возобновится 15 мая.В источнике
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Европейские футбольные чемпионаты возвращаются к жизни

Коммерсантъ 09:42
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Германия победила коронавирус. Бундеслига возобновится 15 мая?

Спорт-Экспресс 07:45
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Власти Германии разрешат возобновить Бундеслигу 15 мая (Reuters)

Sports.ru 05:58
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