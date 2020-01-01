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Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая
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Ранее местные власти сняли запрет на проведение тренировок с 4 мая, но это касалось только индивидуальных видов спорта. В командных видах, таких, как футбол, тренироваться разрешили с 18 мая.В источнике
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Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

Спорт-Экспресс 18:00
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Итальянское правительство официально разрешило клубам возобновить тренировки с 4 мая

Матч ТВ 09:28
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Итальянское правительство официально разрешило клубам возобновить тренировки с 4 мая

Sportbox.RU 09:28
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