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Власти Подмосковья вечером объявят решение по «Химкам»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
Минспорта Подмосковья сегодня вечером сделают заявление по поводу того, где будут играть в следующем сезоне «Химки». Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».В источнике
Подробнее о событии
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Официальная информация по «Химкам» появится сегодня вечером

Soccernews.ru 06:22
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Власти Подмосковья вечером объявят решение по «Химкам»

ProstoProSport 06:13 
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Официальное заявление по «Химкам» будет сделано вечером

Pravda.Ru 05:41
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