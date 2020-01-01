НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ в июне
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • МИР 24
  • LiveSport.ru
  • TheUK.one
Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне.В источнике
Подробнее о событии
alt

Министр культуры Англии: мы открываем двери для безопасного возвращения футбола в июне

Чемпионат 20:32
alt

Правительство Великобритании поддержало планы по возобновлению футбольного сезона

Советский спорт 15:56
alt

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ в июне

Sportbox.RU 16:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости