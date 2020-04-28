НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых местВиллаш-Боаш поддержал решение о досрочном завершении сезона во ФранцииУЕФА отказался комментировать судьбу Лиги чемпионов«Лион» предложил альтернативный вариант завершения сезона Лиги 1ГлавноеСезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб НиколичОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2REGNUMСезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенЕвро-футбол.ру126Piter.tv0:46Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить 14 июне, однако, если ситуация с коронавирусом не позволит этого сделать в назначенную дату, сезон будет досрочно завершен.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Президент Федерации футбола Франции подтвердил досрочное завершение сезонаЧемпионат 18:47Президент Французской федерации футбола надеется, что получится доиграть кубковые турнирыМатч ТВ 15:29Президент Федерации футбола Франции: «Теперь сезон в Лиге 1 завершён»Sport.ru 15:13рекламаЕщё по темеВ Лиге 1 рассматривают три варианта распределения еврокубковых местВиллаш-Боаш поддержал решение о досрочном завершении сезона во ФранцииУЕФА отказался комментировать судьбу Лиги чемпионов«Лион» предложил альтернативный вариант завершения сезона Лиги 1ГлавноеСезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб НиколичОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Новости