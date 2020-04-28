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Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершен
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:46
Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить 14 июне, однако, если ситуация с коронавирусом не позволит этого сделать в назначенную дату, сезон будет досрочно завершен.В источнике
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Президент Федерации футбола Франции подтвердил досрочное завершение сезона

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Президент Французской федерации футбола надеется, что получится доиграть кубковые турниры

Матч ТВ 15:29
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Президент Федерации футбола Франции: «Теперь сезон в Лиге 1 завершён»

Sport.ru 15:13
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