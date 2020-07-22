Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу". Об инциденте сообщила пресс-служба "Бреста". В источнике