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Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу". Об инциденте сообщила пресс-служба "Бреста".В источнике
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Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Soccer.ru 00:31
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Футболист «Бреста» подвергся нападению, его машину сожгли

РИА Новости 00:28
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Во Франции напали на защитника «Бреста». Его избили, а машину полностью сожгли

Sport24.ru вчера в 23:52 
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