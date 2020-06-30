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Во время матча между ЦСКА и «Спартаком» на поле выбежала белка
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В начале матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» на поле выбежала белка. Животное попало в объектив телекамер, а позже покинуло газон.В источнике
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Белка выбежала на поле во время матча ЦСКА — «Спартак»

Sport24.ru 14:44 
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Белка выбежала на поле по ходу матча ЦСКА — «Спартак»

Sportbox.RU 14:12
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Белка выбежала на поле по ходу матча ЦСКА — «Спартак»

Матч ТВ 14:12
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