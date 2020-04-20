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Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
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В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.В источнике
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Названа причина смерти 22-летнего воспитанника «Локомотива»

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РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова

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Воспитанник «Локомотива» Самохвалов умер от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве («МК»)

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