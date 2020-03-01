Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

Водитель автобуса, который доставил «Рубин» на стадион «Нижний Новгород» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» с опозданием в 50 минут, указал неверный адрес стадиона в навигаторе, сообщает журналист Владислав Зимагулов на своей странице в «Твиттере».