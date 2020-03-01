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Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
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Водитель автобуса, который доставил «Рубин» на стадион «Нижний Новгород» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» с опозданием в 50 минут, указал неверный адрес стадиона в навигаторе, сообщает журналист Владислав Зимагулов на своей странице в «Твиттере».В источнике
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С чего всё начиналось
«Рубин» приехал на гостевой матч 20-го тура чемпионата России против «Тамбова» на 50 минут позднее запланированного времени, сообщает пресс-служба команды.
РБК вчера в 12:17
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Водитель автобуса привез «Рубин» не на тот стадион в Нижнем – верил навигатору и спорил со Слуцким

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