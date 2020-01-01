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Балотелли набрал 8 килограммов лишнего веса
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
По информации Football Italia, 29-летний форвард набрал 8 килограммов и теперь весит 99,8 килограммов при росте 190 сантиметров.В источнике
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«Брешия» сообщила, что Балотелли весит почти 100 кг. У игрока 8 кг лишнего веса

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На сайте «Брешии» указано, что Марио Балотелли весит 100 кг. Это на 8 кг больше нормы

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«Брешиа» сообщила, что Балотелли весит 100 кг

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