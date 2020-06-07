«Вольфсбург» обыграл «Вердер» в матче чемпионата Германии

В турнирной таблице Бундеслиги "Вольфсбург" занимает шестое место, набрав 45 очков. "Вердер" расположился на 17 строчке, имея в активе 25 баллов.