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«Вольфсбург» обыграл «Вердер» в матче чемпионата Германии
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В турнирной таблице Бундеслиги "Вольфсбург" занимает шестое место, набрав 45 очков. "Вердер" расположился на 17 строчке, имея в активе 25 баллов.В источнике
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«Вердер» — «Вольфсбург» — 0:1. Обзор матча

Sport24.ru 11:39 
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер» и поднялся в зону еврокубков

Спорт-Экспресс 09:33
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«Вольфсбург» обыграл «Вердер» и поднялся на шестое место в таблице Бундеслиги

Чемпионат 09:24
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