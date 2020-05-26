«Вольфсбург» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

"Байер" с разгромным счетом проиграл "Вольфсбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Вольфсбурга".