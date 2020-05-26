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«Вольфсбург» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии
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"Байер" с разгромным счетом проиграл "Вольфсбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Вольфсбурга".В источнике
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«Вольфсбург» разгромил «Байер», Понграчич оформил дубль

Sport24.ru вчера в 16:31 
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«Вольфсбург» на выезде забил «Байеру» 4 мяча

Sportbox.RU вчера в 16:26
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«Байер» крупно проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче Бундеслиги

Чемпионат вчера в 16:22
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