Волгоградский «Ротор» арендовал полузащитника ФК «Ростов»

Саплинов подписал контракт с «Ростовом» в июне 2019 года. В составе жёлто-синих отличился дважды — в матчах со «Спартаком» (Москва) и «Рубином» (Казань).