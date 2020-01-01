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Волгоградский «Ротор» арендовал полузащитника ФК «Ростов»
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Саплинов подписал контракт с «Ростовом» в июне 2019 года. В составе жёлто-синих отличился дважды — в матчах со «Спартаком» (Москва) и «Рубином» (Казань).В источнике
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«Ротор» арендовал Саплинова и Давиташвили

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«Ростов» продал Эззатоллахи в «Вайле» и отдал Саплинова в аренду «Ротору»

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Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды

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