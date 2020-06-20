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Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем на UFC Vegas 3
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В результате взвешивания Волков показал результат в 112 килограмм (247 фунтов), в то время как Блейдс оказался весом 118,3 килограмма (261 фунт).В источнике
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