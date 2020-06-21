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Российская газетаРоссийская газета
Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC
Советский спорт
  • РЕН ТВ5:28
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173, в главном поединке которого в тяжелом весе встречались американец Кертис Блэйдс и россиянин Александр Волков. Для россиянина этот бой стал шансом ворваться в число топовых бойцов промоушена.В источнике
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Александр Волков
российский боец без правил
Всем спасибо за поддержку! Поединок был тяжелый. Выложился на все сто процентов. В тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить.Газета.Ru01:08
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Блейдс в бою с Волковым установил рекорд по количеству тейкдаунов в тяжёлом весе

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