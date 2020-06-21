Александр Волков российский боец без правил

Всем спасибо за поддержку! Поединок был тяжелый. Выложился на все сто процентов. В тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить.

Газета.Ru

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