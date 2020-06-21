Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173, в главном поединке которого в тяжелом весе встречались американец Кертис Блэйдс и россиянин Александр Волков. Для россиянина этот бой стал шансом ворваться в число топовых бойцов промоушена.В источнике Всем спасибо за поддержку! Поединок был тяжелый. Выложился на все сто процентов. В тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немножко не хватило для того, чтобы победить.Газета.Ru01:08
Overbetting вчера в 23:15