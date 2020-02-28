Вопреки травме Дзюба попадет в заявку на матч с «Локомотивом»
Накануне сообщалось, что нападающий получил повреждение. По данным издания «Спорт-Экспресс», 31-летний футболист попадет в заявку сине-бело-голубых на предстоящую игру, если не случится форс-мажора. Артем Дзюба пока не готов отыграть все 90 минут матча, однако выйдет в случае острой необходимости.В источнике Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры.