Сергей Семак Футбольный тренер

Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры.