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Вопреки травме Дзюба попадет в заявку на матч с «Локомотивом»
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Накануне сообщалось, что нападающий получил повреждение. По данным издания «Спорт-Экспресс», 31-летний футболист попадет в заявку сине-бело-голубых на предстоящую игру, если не случится форс-мажора. Артем Дзюба пока не готов отыграть все 90 минут матча, однако выйдет в случае острой необходимости.В источнике
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Сергей Семак
Футбольный тренер
Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры.
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СМИ: Дзюба попадет в заявку «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Sportbox.RU 02:04
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Дзюба, скорее всего, попадет в заявку на матч с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 01:00
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СМИ: Дзюба попадет в заявку «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Матч ТВ 02:04
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