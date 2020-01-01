НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Воробьев назвал нынешний уровень РПЛ «посмешищем»
РБК спорт
  • РБК спорт
  • Газета.Ru
Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Нынешний уровень российского футбола назвали «посмешищем»

Live24 09:09 
alt

Влиятельный эксперт назвал нынешний уровень РПЛ «посмешищем» и призвал футбольных функционеров к отставке

Интересант 09:02
alt

Бывший генсек РФС назвал Российскую премьер-лигу «посмешищем»

Общая газета.RU 07:41
реклама
Главное
Новости