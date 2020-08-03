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Воробьев назвал нынешний уровень РПЛ «посмешищем»
РБК спорт
  • РБК спорт
  • Газета.Ru
Экс-генсек РФС Анатолий Воробьев поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.В источнике
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Бывший генсек РФС назвал Российскую премьер-лигу «посмешищем»

Общая газета.RU 07:41
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Воробьев назвал нынешний уровень РПЛ «посмешищем»

ProstoProSport 06:41 
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Российский футбол посчитали посмешищем

Lenta.ru 06:19
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