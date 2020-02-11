НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Полиграф.МедиаПолиграф.Медиа
Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов России
Тема Казань
  • Тема Казань
  • Ivbg.ru
  • Inkazan
  • Блокнот Воронеж
  • Тульская пресса
  • Metaratings
  • Обозреватель Врн
  • РБК Краснодар
  • Rostov gazeta
  • Полиграф.Медиа
  • Газета.Ru
  • Тульские новости
  • РИА Воронеж
  • Наш Брянск.Ru
  • Би-порт
  • РБК
  • Катунь 24
  • Горком
  • Регион 29
  • АМИТЕЛ
  • Sibnovosti.ru
  • Городской репортер
  • Туапсинские вести
  • Sports.ru
  • Новый Век
  • Вести Воронеж
  • Блокнот Ростов-на-Дону
Воронежская область вошла в десятку самых футбольных регионов России. Это следует из рейтинга РБК и Sport Connect. Согласно их данным, наш регион занял 8-е место из имеющихся 85.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
Чемпионат вчера в 23:55
Подробнее о событии
alt

Москва – самый футбольный регион России. Санкт-Петербург не вошёл даже в тройку

Metaratings 04:19
alt

Москва — первый регион России по «футбольности»

Чемпионат вчера в 23:55
alt

Рейтинг «футбольности» регионов: Москва – первая, Краснодарский край – второй, Ростовская область – третья

Бомбардир.ру вчера в 17:54
реклама
Главное
Новости