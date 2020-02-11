Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов России
Воронежская область вошла в десятку самых футбольных регионов России. Это следует из рейтинга РБК и Sport Connect. Согласно их данным, наш регион занял 8-е место из имеющихся 85.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
Бомбардир.ру вчера в 17:54