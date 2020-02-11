НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Воронежский городской порталВоронежский городской портал
Воронежская область попала в десятку самых футбольных регионов страны
Полиграф.Медиа
  • Полиграф.Медиа
  • Тема Казань
  • Inkazan
  • Ivbg.ru
  • Тульские новости
  • РИА Воронеж
  • Metaratings
  • Rostov gazeta
  • Горком
  • АМИТЕЛ
  • Би-порт
  • РБК
  • Обозреватель Врн
  • Тульская пресса
  • Sibnovosti.ru
  • РБК Краснодар
  • Катунь 24
  • Блокнот Воронеж
  • Вести Воронеж
  • Газета.Ru
  • Городской репортер
  • Регион 29
  • Туапсинские вести
  • Реальное время
  • Sports.ru
  • Наш Брянск.Ru
Воронежская область попала в рейтинг самых футбольных регионов России по версии РБК и Sport Connect. Наш регион расположился на 8 месте из 85 возможных.В источнике
С чего всё начиналось
РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.
Чемпионат вчера в 23:55
Подробнее о событии
alt

Дмитрий Яковлев: Тульскую область нельзя назвать «нефутбольным» регионом

Спорт71 10:30
alt

Дмитрий Яковлев: Тульскую область нельзя назвать «нефутбольным» регионом

Тульские новости 10:30
alt

Москва – самый футбольный регион России. Санкт-Петербург не вошёл даже в тройку

Metaratings 04:19
реклама
Главное
Новости