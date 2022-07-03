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Воронежские новости
Воронежские новости

Воронежский «Факел» 3 июля сыграет с «Локомотивом»

Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграет 3 июля с московским "Локомотивом".
Воронежские новости
Аналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.
Чемпионат
Хотя бы один точный удар игроков «Факела» доступен за приятные 1.51.
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Победа «Локомотива» с разницей в два и более мяча доступна за 2.45.
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Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года
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