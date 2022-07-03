Воронежские новостиВоронежский «Факел» 3 июля сыграет с «Локомотивом»Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграет 3 июля с московским "Локомотивом".Воронежские новостиАналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.ЧемпионатХотя бы один точный удар игроков «Факела» доступен за приятные 1.51.Спорт-ЭкспрессПобеда «Локомотива» с разницей в два и более мяча доступна за 2.45.ЧемпионатЧитать далееСвернутьBetassistSport24.ruСпорт-ЭкспрессЧемпионатВоронежские новостиПодробнее о событииПрогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 годаСпорт-Экспресс04:15Воронежский «Факел» 3 июля сыграет с «Локомотивом»Воронежские новости02:45«Локомотив» — «Факел»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матчеЧемпионат00:00Московский «Локомотив» 3 июля примет воронежский «Факел в предсезонном матчеBetassist00:35Букмекеры определили победителя в товарищеской игре «Локомотив» — «Факел»Sport24.ruвчера в 10:00«Локомотив» Москва — «Факел»: прогноз на товарищеский матчВсеПроСпорт.ру1 июля в 12:34Показать ещёОценить1