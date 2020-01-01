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«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
TV Губерния
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«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.В источнике
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Молодёжка воронежского «Факела» обыграла земляков из «Рубина»

TV Губерния вчера в 09:25
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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Soccer.ru 14 февраля в 13:22 
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Автогол «Факела» не спас «Урал» от поражения в Кубке ФНЛ

Sportbox.RU 14 февраля в 13:14
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