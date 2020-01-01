Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ выиграл у «Урала-2»

Вместо матча с клубом Премьер-лиги на старте Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре, «Факел» получил спарринг с командой из второго дивизиона - дублем «Урала». Для воронежцев оказалась счастливой 13 минута.