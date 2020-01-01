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КП - ВоронежКП - Воронеж
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ выиграл у «Урала-2»
TV Губерния
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Вместо матча с клубом Премьер-лиги на старте Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре, «Факел» получил спарринг с командой из второго дивизиона - дублем «Урала». Для воронежцев оказалась счастливой 13 минута.В источнике
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Молодёжка воронежского «Факела» обыграла земляков из «Рубина»

TV Губерния вчера в 09:25
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Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ выиграл у «Урала-2»

КП - Воронеж 14 февраля в 14:40
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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Soccer.ru 14 февраля в 13:22 
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