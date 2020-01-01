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Воронежский «Факел» приобрел экс-хавбека казанского «Рубина»
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«Факел» подписал центрального полузащитника Романа Акбашева, сообщил официальный сайт команды во вторник, 19 мая. Хавбек стал третьим новичком клуба в межсезонье-2020.В источнике
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«Факел» подписал бывшего хавбека «Рубина»

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Хавбек Роман Акбашев пополнил ряды воронежского «Факела»

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Евро-футбол.ру 09:52
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