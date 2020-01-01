НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летие«Зенит» предложил новый контракт Александру КокоринуГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФАСаенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денегРИА ВоронежВоронежский «Факел» приобрел экс-хавбека казанского «Рубина»Горком3ГоркомTV ГубернияАиФ Воронеж«Факел» подписал центрального полузащитника Романа Акбашева, сообщил официальный сайт команды во вторник, 19 мая. Хавбек стал третьим новичком клуба в межсезонье-2020.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Факел» подписал бывшего хавбека «Рубина»Чемпионат 10:15Хавбек Роман Акбашев пополнил ряды воронежского «Факела»Горком 10:08Экс-полузащитник «Рубина» Акбашев перешёл в «Факел»Евро-футбол.ру 09:52рекламаГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летие«Зенит» предложил новый контракт Александру КокоринуГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФАСаенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денегНовости