Воронежский «Факел» приобрел экс-хавбека казанского «Рубина»

«Факел» подписал центрального полузащитника Романа Акбашева, сообщил официальный сайт команды во вторник, 19 мая. Хавбек стал третьим новичком клуба в межсезонье-2020.