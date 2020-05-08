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Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
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Игры планируется проводить в регионе, где будет меньше всего ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.
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