Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.