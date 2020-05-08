Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
Игры планируется проводить в регионе, где будет меньше всего ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.