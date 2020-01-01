НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» продолжит карьеру в Дании
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Источник сообщает, что воспитанник "Краснодара" и "Спартака" полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским клубом "Вейле".В источнике
Подробнее о событии
alt

Датский клуб подписал воспитанника «Краснодара» и «Спартака»

Soccernews.ru 06:53
alt

18-летний хавбек «Спартака» Репях перешел в датский «Вайле». В 2016-м его взяли из академии «Краснодара»

Sports.ru 06:45
alt

Источник: Репях, поссоривший в своё время Галицкого и Федуна, подписал контракт с «Вайле»

Футбол России 06:33
реклама
Главное
Новости