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Воспитанник «Спартака» Давыдов перешел в «Томь»
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Нападающий Денис Давыдов стал игроком «Томи».В источнике
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Второй игрок «Томи» перебрался в Белоруссию

Матч ТВ 11:02
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Денис Давыдов стал игроком «Томи»

Чемпионат 04:04
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Экс-форвард «Спартака» Давыдов подписал контракт с «Томью»

Sport24.ru 03:36 
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