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Возобновились матчи футбольной Лиги Европы
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Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0. "Спортинг" из Лиссабона переиграл турецкий "Истанбул" — 3:1.В источнике
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Гол Эриксена принес «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ, «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург»

Sportbox.RU 14:53
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Лига Европы. 1/16 финала. «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург», «Интер» одолел «Лудогорец»

Советский спорт 14:51 
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Гол Эриксена принес «Интеру» победу над обидчиком ЦСКА

ProstoProSport 14:47
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