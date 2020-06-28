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Газета.RuГазета.Ru
Возвращение Гончаренко в ЦСКА назвали глупостью
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возвращении Виктора Гончаренко к работе главным тренером команды.В источнике
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Пономарев – о решении Гончаренко вернуться в ЦСКА: «Если корабль тонет, он должен идти ко дну с ним. А он свалил…Ну кто так делает-то?»

Спорт день за днем 07:44
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Пономарев назвал возвращение Гончаренко в ЦСКА глупым решением

ProstoProSport 06:25 
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Пономарев - о возвращении Гончаренко в ЦСКА: боже, какая глупость!

Футбол России 06:05
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