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Возвращение РПЛ под вопросом: чемпионат может быть прерван досрочно
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  • Bash.News1:09
  • Москва 240:19
Немудрено, что в свете происходящего заговорили о вероятности того, что чемпионат РПЛ доигран не будет. Принять решение о завершении национального первенства может лишь исполком Российского футбольного союза, который 15 мая назначил дату рестарта премьер-лиги на 21 июня.В источнике
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Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
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