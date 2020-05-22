Возвращение РПЛ под вопросом: чемпионат может быть прерван досрочно

Немудрено, что в свете происходящего заговорили о вероятности того, что чемпионат РПЛ доигран не будет. Принять решение о завершении национального первенства может лишь исполком Российского футбольного союза, который 15 мая назначил дату рестарта премьер-лиги на 21 июня.