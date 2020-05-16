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Впервые в Бундеслиге команда сделала пять замен в одном матче
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В Бундеслиге после возобновления сезона команды впервые воспользовались новым правилом о пяти заменах в одном матче.В источнике
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Подробнее о событии
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Нагельсманн, тренер в маске. Крутой снимок из Зинсхайма

Спорт-Экспресс вчера в 14:49
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Впервые в Бундеслиге команда сделала пять замен в одном матче

Матч ТВ вчера в 12:31
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Чемпионат вчера в 11:36
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