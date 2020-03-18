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Врач «Динамо» не верит, что РПЛ возобновится 10 апреля
Sports.ru
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Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением о возможном возобновлении Тинькофф РПЛ 10 апреля.В источнике
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Врач «Динамо» не верит, что РПЛ возобновится 10 апреля

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Врач «Динамо»: вряд ли чемпионат России по футболу возобновится 10 апреля

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В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля

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