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Врач «Сельты» заявил, что Россия не опасна в плане коронавируса
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Врач "Сельты" Гарсия Кота рассказал о состоянии форварда Федора Смолова, который недавно прилетел в Испанию из России.В источнике
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Врач «Сельты»: Смолов вернулся из страны, неопасной в плане коронавируса

РИА Новости вчера в 18:49
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Врач «Сельты»: «Смолов приехал из России, которая, в принципе, не опасна»

Sportbox.RU вчера в 18:15
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Врач «Сельты»: «Смолов приехал из России, которая, в принципе, не опасна»

Матч ТВ вчера в 18:15
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