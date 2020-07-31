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Врач «Спартака» продолжит карьеру в «Рубине»
Sports.ru
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Медицинский специалист Михаил Бутовский станет врачом казанского «Рубина». Ранее Бутовский занимал аналогичную должность в московском «Спартаке». О переходе Бутовского сообщает «Чемпионат».В источнике
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Sport24: Главный врач «Спартака» будет работать в «Рубине»

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