НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на ШироковаFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»Футбол на КуличкахВрачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезонаSports.ru2Sports.ruГазета.RuДоктора клубов АПЛ выражают обеспокоенность планами по возобновлению сезона, сообщает BBC. Врачи не хотят брать на себя ответственность за возможное заражение футболистов коронавирусом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусомСпорт-Экспресс 01:49Врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезонаФутбол на Куличках 01:43СМИ: врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона из-за ответственности за футболистовSport24.ru 01:23 рекламаГлавноеРоссияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на ШироковаFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»Новости