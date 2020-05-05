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Врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Доктора клубов АПЛ выражают обеспокоенность планами по возобновлению сезона, сообщает BBC. Врачи не хотят брать на себя ответственность за возможное заражение футболистов коронавирусом.В источнике
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Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом

Спорт-Экспресс 01:49
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Врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона

Футбол на Куличках 01:43
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СМИ: врачи клубов АПЛ опасаются возобновления сезона из-за ответственности за футболистов

Sport24.ru 01:23 
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