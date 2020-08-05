НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
  • Телеканал Краснодар
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Кубанские новости
«Краснодар» объявил о подписании контракта с вратарем Евгением Городовым. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два сезона.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» объявил о подписании контракта с Городовым

Футбол России 11:40
alt

Городов подписал двухлетний контракт с «Краснодаром»

Metaratings 11:30
alt

Городов стал игроком «Краснодара»

Soccer.ru 11:28
реклама
Главное
Новости