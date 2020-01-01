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Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных от «Баварии» мячей
ГЛАС.RU
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Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.В источнике
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Тер Штеген впервые дал комментарий после восьми пропущенных голов от «Баварии»

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