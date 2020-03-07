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Вратарь «Бенфики» Злобин получил травму
Нева Спорт
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Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин получил травму руки.В источнике
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Российский вратарь «Бенфики» Злобин получил травму руки

Бомбардир.ру 07:38
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Российский вратарь «Бенфики» Злобин получил травму

Soccer.ru 07:31 
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Российский вратарь «Бенфики» травмировал руку

Нева Спорт 07:24
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